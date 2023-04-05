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Тоболяк убил приятеля одним ударом в сердце

Происшествия, 18:07 05 апреля 2023

СУ СК по Тюменской области | Фото: СУ СК по Тюменской области

В убийстве знакомого обвиняется 57-летний житель Тобольска. Трагедия произошла в ночь на 4 апреля в 3Б микрорайоне.

Двое мужчин распивали алкоголь в квартире. По незначительному поводу один из них ранил 46-летнего приятеля ножом в область сердца. Последний скончался на месте.

"Мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СУ СК по Тюменской области.

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