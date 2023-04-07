  • 7 апреля 20237.04.2023пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тобольские врачи провели эмболизацию артерии пациентке с опасным кровотечением

Общество, 18:20 07 апреля 2023

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Пациентку с обильным кровотечением спасли врачи областной больницы №3 в Тобольске. Женщина поступила в гинекологическое отделение в тяжелом состоянии, сообщает областной департамент здравоохранения.

Под местной анестезией врач-хирург Андрей Прохорихин провел эндоваскулярную эмболизацию сосудов матки. Он определил артерию, кровоснабжающую место кровотечения, и с помощью рентген-контроля закрыл ее искусственными частицами — эмболами. Они перекрыли кровоток и остановили кровотечение.

Ввод клеевого состава в сосуд осуществлялся без разреза - через прокол в области бедренной артерии. Эмболизация прошла успешно и полностью остановила кровотечение, позволив избежать операционной травмы и анестезиологического риска. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# областная больница № 3 , хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 07.04.2023Тобольские врачи провели эмболизацию артерии пациентке с опасным кровотечением
17:53 07.04.20238 апреля - события дня
17:31 07.04.2023В Тюменской области работодатели предлагают 19 тысяч вакансий
17:20 07.04.2023Тюменские поисковики разыскали сестру погибшего красноармейца Вениамина Гвоздикова