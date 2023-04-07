Тобольские врачи провели эмболизацию артерии пациентке с опасным кровотечением

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Пациентку с обильным кровотечением спасли врачи областной больницы №3 в Тобольске. Женщина поступила в гинекологическое отделение в тяжелом состоянии, сообщает областной департамент здравоохранения.

Под местной анестезией врач-хирург Андрей Прохорихин провел эндоваскулярную эмболизацию сосудов матки. Он определил артерию, кровоснабжающую место кровотечения, и с помощью рентген-контроля закрыл ее искусственными частицами — эмболами. Они перекрыли кровоток и остановили кровотечение.

Ввод клеевого состава в сосуд осуществлялся без разреза - через прокол в области бедренной артерии. Эмболизация прошла успешно и полностью остановила кровотечение, позволив избежать операционной травмы и анестезиологического риска. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.