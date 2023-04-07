В тюменском аэропорту Рощино пассажиропоток за март вырос на 33 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажиропоток международного аэропорта Рощино в марте 2023 г. вырос на 32,8 % и составил 188 тыс. 388 человек. На внутренних линиях за месяц обслужили 174 тыс. 968 пассажиров, на международных – 12 тыс. 799, сообщает аэропорт.

Общий пассажиропоток аэропорта Рощино с начала 2023 года составил 512 тыс. 466 человек. Это на 9,1 % больше, чем в 2022 году.

Из аэропорта Рощино выполняются полеты по 47 направлениям, 33 внутрироссийских и 14 международных. Наиболее востребованные направления в первом квартале: внутренние авиалинии - Москва, Санкт-Петербург,Сочи, Новый Уренгой, Салехард, Сургут; международные - Утапао, Дубай, Коломбо.