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В тюменском аэропорту Рощино пассажиропоток за март вырос на 33 %

Экономика, 19:05 07 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажиропоток международного аэропорта Рощино в марте 2023 г. вырос на 32,8 % и составил 188 тыс. 388 человек. На внутренних линиях за месяц обслужили 174 тыс. 968 пассажиров, на международных – 12 тыс. 799, сообщает аэропорт.

Общий пассажиропоток аэропорта Рощино с начала 2023 года составил 512 тыс. 466 человек. Это на 9,1 % больше, чем в 2022 году.

Из аэропорта Рощино выполняются полеты по 47 направлениям, 33 внутрироссийских и 14 международных. Наиболее востребованные направления в первом квартале: внутренние авиалинии - Москва, Санкт-Петербург,Сочи, Новый Уренгой, Салехард, Сургут; международные - Утапао, Дубай, Коломбо.

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# аэропорт Рощино , перевозка пассажиров

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