Тюменские велосипедисты станут участниками квеста в честь Дня космонавтики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квест "Космогон" пройдет для велосипедистов в честь Дня космонавтики в Тюмени 15 апреля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор Федерации велосипедного спорта Тюменской области Екатерина Смыляева, в Тюмени есть около 10-ти точек, которые так или иначе связаны с космосом. "Это улицы, названные в честь космонавтов, парк Гагарина, молодежный театральный центр "Космос", зеркальный шар возле торгового центра "Калинка". Сейчас мы собираем людей для участия в квесте. Партнер мероприятия в качестве призов предоставит сертификаты на командную игру", — добавила она.

В командах будет по трое участников. Каждой порционно будут выдавать инструкции. Для того, чтобы угадать следующую точку, необходимо разгадать загадку, связанную с этим местом или космонавтом. На новой позиции велосипедисты выполнят "космическое" задание.

"Участники должны зафиксировать выполненное задание на фото и выложить снимок в специальный чат. После мы засчитываем его и даем координаты следующей точки. Хотим уложиться в два часа. В завершении встретимся в парке Гагарина, выполним там задание. Прибышие первыми получат призы, остальных просто поздравим", — поделилась Екатерина Смыляева.

Регистрация не требуется. Желающие принять участие могут поставить плюсы под постом в сообществе во ВКонтакте. На месте сбора в 11 часов у свечи на площади Памяти велосипедистов поделят на команды. Отсюда любители двухколесного транспорта и стартуют.

Такой квест проводят в областной столице во второй раз. В 2022 году запустили серию тематических велосипедных выездов — космический, патриотический и экологический. Эти встречи понравились местным жителям, получили хороший отклик. Организаторы решили повторить выезды в 2023 году.

Отметим, квест организуют в рамках подготовки к открытию велосезона "Велогон", которое запланировано на 13 мая. В 2023 году партнером крупного события для любителей двухколесного транспорта, которое проводят в Тюмени с 2007 года, станет агрохолдинг "Юбилейный" — его представители подготовят 500 хот-догов для гостей. Также посетители смогут подняться над землей на воздушном шаре. Развлекать присутствующих будут профессиональные ведущие от ивент-агентства "Хохлома".

Инна Пахомова