В Тюмени проверяют обстоятельства высадки ребенка из автобуса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверку по факту высадки тюменской школьницы из автобуса инициировала председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Ольга Швецова.

Как сообщает региональное отделение "Единой России", 13-летнюю Еву оскорбил и высадил из маршрутки № 39 кондуктор. Ребенок ехал домой из школы. В результате подросток вышел раньше своей остановки.

Такое поведение кондуктора, по словам Ольги Швецовой, просто не допустимо. Она направила запрос в МКУ "Тюменьгортранс", чтобы провести проверку по этому факту и призвать виновного к ответственности.

"Ситуация требует прояснения, взяла ее на личный контроль, - отметила она. - Партия отслеживает подобные случаи и всегда оперативно реагирует на них. Нам хотелось бы, чтобы такие инциденты больше не повторялись. Ведь безопасность наших детей должна быть превыше всего".

Ольга Швецова напомнила, что во всех регионах был принят закон о запрете высадки детей в возрасте до 16 лет из общественного транспорта на улицу. Его инициировала партия "Единая Россия".