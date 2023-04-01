Пассажира с кастетами из Таиланда задержали в аэропорту Рощино
| Фото: Тюменская таможня
Пассажира с металлическими кастетами в багаже остановили в зеленом коридоре аэропорта Рощино сотрудники Тюменской таможни. Четыре сувенира мужчина привез из Таиланда.
По заключению эксперта кастеты относятся к ударно-раздробляющему холодному оружию, их ввоз на территорию Российской Федерации и оборот запрещены.
Таможенники возбудили два административных дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Нарушителю грозит штраф и конфискация запрещенных предметов.