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Пассажира с кастетами из Таиланда задержали в аэропорту Рощино

Происшествия, 12:42 14 апреля 2023

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Пассажира с металлическими кастетами в багаже остановили в зеленом коридоре аэропорта Рощино сотрудники Тюменской таможни. Четыре сувенира мужчина привез из Таиланда.

По заключению эксперта кастеты относятся к ударно-раздробляющему холодному оружию, их ввоз на территорию Российской Федерации и оборот запрещены.

Таможенники возбудили два административных дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Нарушителю грозит штраф и конфискация запрещенных предметов.

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# Рощино , таможня , Тюменская таможня

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