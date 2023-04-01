Пассажира с кастетами из Таиланда задержали в аэропорту Рощино

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Пассажира с металлическими кастетами в багаже остановили в зеленом коридоре аэропорта Рощино сотрудники Тюменской таможни. Четыре сувенира мужчина привез из Таиланда.

По заключению эксперта кастеты относятся к ударно-раздробляющему холодному оружию, их ввоз на территорию Российской Федерации и оборот запрещены.

Таможенники возбудили два административных дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Нарушителю грозит штраф и конфискация запрещенных предметов.