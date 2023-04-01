Десятитысячная гостья тюменского экодома получила в подарок настольную игру

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тыс. человек посетили экодома "Гудвин", "Центральный" и "Сити Молл" за пять месяцев работы площадок. Десятитысячным гостем стала тюменка Дарья, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

Девушка - постоянный посетитель экодома "Центральный". 13 апреля она вновь пришла в экоковоркинг, чтобы сдать вторичное сырьё. В честь памятного события регоператор подарил ей настольную игру "Имаджинариум".

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

"Экодома быстро завоевали сердца тюменцев. У проекта появилось много постоянных гостей и настоящих друзей. Ждём всех жителей и гостей города на наших площадках и надеемся, что экодома и впредь останутся для вас такими же уютными, интересными и познавательными. Ведь здесь можно не только сдать вторсырьё и научиться новым экопривычкам, но и весело провести время или познакомиться с единомышленниками", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

В Тюменской области проект стартовал 27 октября 2022 года с открытия экодома "Гудвин". В 2023 году появились ещё две просветительские площадки – "Центральный" и "Сити Молл". Также проект реализуется в ХМАО-Югре, ЯНАО и Свердловской области.

В экодомах проводят бесплатные мастер-классы, образовательные и развлекательные мероприятия, посвящённые вопросам разумного обращения с отходами и экологии, работает книгообменник, мастерская по переработке вторсырья в новые вещи, а также пункт приёма вторсырья.