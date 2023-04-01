  • 14 апреля 202314.04.2023пятница
  • USD81,6758
    EUR90,0035
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Десятитысячная гостья тюменского экодома получила в подарок настольную игру

Общество, 16:09 14 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тыс. человек посетили экодома "Гудвин", "Центральный" и "Сити Молл" за пять месяцев работы площадок. Десятитысячным гостем стала тюменка Дарья, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

Девушка - постоянный посетитель экодома "Центральный". 13 апреля она вновь пришла в экоковоркинг, чтобы сдать вторичное сырьё. В честь памятного события регоператор подарил ей настольную игру "Имаджинариум".

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

"Экодома быстро завоевали сердца тюменцев. У проекта появилось много постоянных гостей и настоящих друзей. Ждём всех жителей и гостей города на наших площадках и надеемся, что экодома и впредь останутся для вас такими же уютными, интересными и познавательными. Ведь здесь можно не только сдать вторсырьё и научиться новым экопривычкам, но и весело провести время или познакомиться с единомышленниками", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

В Тюменской области проект стартовал 27 октября 2022 года с открытия экодома "Гудвин". В 2023 году появились ещё две просветительские площадки – "Центральный" и "Сити Молл". Также проект реализуется в ХМАО-Югре, ЯНАО и Свердловской области.

В экодомах проводят бесплатные мастер-классы, образовательные и развлекательные мероприятия, посвящённые вопросам разумного обращения с отходами и экологии, работает книгообменник, мастерская по переработке вторсырья в новые вещи, а также пункт приёма вторсырья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# экодом , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:59 14.04.202315 апреля - события дня
17:48 14.04.2023Стартап тюменского студента вошел в сотню лучших инновационных разработок России
17:26 14.04.2023Тюменские монахини поделились секретами выпечки пасхальных куличей
16:42 14.04.2023С направлениями обучения познакомили посетителей ярмарки трудоустройства в Тюмени