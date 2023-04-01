Футболисты "Тюмени" одержали победу над командой из Чувашии

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первую в официальном матче победу в 2023 году одержали игроки ФК "Тюмень" 16 апреля. Как сообщает пресс-служба команды, на стадионе "Геолог" встреча с командой "Химик-Август" из чувашского поселка Вурнары завершилась со счетом 2:1.

Остальные матчи тура в четвертой группе завершились со следующими результатами: "Торпедо" (Миасс) – "Новосибирск" – 1:3, "Амкар-Пермь" - "Динамо-Барнаул" – 2:1, "Зенит-Ижевск" - "Иртыш" (Омск) – 1:1, "Челябинск" - "Оренбург-2" – 5:0. Игра в Новотроицке между "Ностой" и "Уралом-2" из Екатеринбурга не состоялась из-за погодных условий.

Следующий матч тюменцы вновь проведут на своем поле с "Челябинском" 23 апреля. Встреча начнется в 15 часов.