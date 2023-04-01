  • 17 апреля 202317.04.2023понедельник
  • USD81,5045
    EUR90,1637
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Футболисты "Тюмени" одержали победу над командой из Чувашии

Спорт, 11:30 17 апреля 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первую в официальном матче победу в 2023 году одержали игроки ФК "Тюмень" 16 апреля. Как сообщает пресс-служба команды, на стадионе "Геолог" встреча с командой "Химик-Август" из чувашского поселка Вурнары завершилась со счетом 2:1.

Остальные матчи тура в четвертой группе завершились со следующими результатами: "Торпедо" (Миасс) – "Новосибирск" – 1:3, "Амкар-Пермь" - "Динамо-Барнаул" – 2:1, "Зенит-Ижевск" - "Иртыш" (Омск) – 1:1, "Челябинск" - "Оренбург-2" – 5:0. Игра в Новотроицке между "Ностой" и "Уралом-2" из Екатеринбурга не состоялась из-за погодных условий.

Следующий матч тюменцы вновь проведут на своем поле с "Челябинском" 23 апреля. Встреча начнется в 15 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:30 17.04.2023Футболисты "Тюмени" одержали победу над командой из Чувашии
09:05 17.04.2023В Тюменской области открыта регистрация на I Тобольский марафон
08:12 17.04.2023 Дмитрий Сычев станет куратором "Школы футбола" в Тобольске
16:53 14.04.2023200 тюменских школьников сразятся за звание лучших шахматистов города