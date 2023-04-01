  • 17 апреля 202317.04.2023понедельник
  • USD81,5045
    EUR90,1637
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

38 домов в деревне Новостройка Тюменской области подключат к новой газовой сети

Экономика, 12:36 17 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два километра газовых сетей построили в д. Новостройка Омутинского района. Благодаря новой инфраструктуре к газу смогут подключиться 38 домов, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

"Ввод данного объекта в эксплуатацию запланирован в мае. Работы провели в рамках региональной программы газификации", - уточнили в ведомстве.

Заявки для подключения к построенным газовым сетям принимают на портале Госуслуг, на сайте или в офисах АО "Газпром газораспределение Север", МФЦ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# газификация , Омутинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 17.04.2023Школу более чем на тысячу мест в микрорайне Березняковский построит компания "Тюменьтел"
12:36 17.04.202338 домов в деревне Новостройка Тюменской области подключат к новой газовой сети
10:46 17.04.2023Экспортерам Тюменской области компенсируют затраты на участие в выставках
16:42 16.04.2023В Тюменской области трудоустроились 3,2 тысячи человек с начала 2023 года