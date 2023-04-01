38 домов в деревне Новостройка Тюменской области подключат к новой газовой сети

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два километра газовых сетей построили в д. Новостройка Омутинского района. Благодаря новой инфраструктуре к газу смогут подключиться 38 домов, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

"Ввод данного объекта в эксплуатацию запланирован в мае. Работы провели в рамках региональной программы газификации", - уточнили в ведомстве.

Заявки для подключения к построенным газовым сетям принимают на портале Госуслуг, на сайте или в офисах АО "Газпром газораспределение Север", МФЦ.