Школу более чем на тысячу мест в микрорайне Березняковский построит компания "Тюменьтел"
АО "Тюменьтел" стало победителем торгов по строительству школы в мкр Березняковский Тюмени. Контракт на строительство находится в стадии заключения, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
По проекту, школа на 1 тыс. 101 учебное место будет иметь четыре этажа. Общая площадь - более 21 тыс. кв. метров.
"Два учебных корпуса будут объединены административным блоком, в котором разместятся обеденный зал на 550 мест с пищеблоком, два спортивных зала, актовый зал, книгохранилище и классы дополнительных занятий", - уточнили эксперты ведомства.
Школу сдадут в эксплуатацию к июлю 2025 года.
Добавим, компания "Тюменьтел" завершает строительство в мкр Березняковский детского сада и ведёт строительство школы-сада в пос. Московском Тюменского района.