Школу более чем на тысячу мест в микрорайне Березняковский построит компания "Тюменьтел"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

АО "Тюменьтел" стало победителем торгов по строительству школы в мкр Березняковский Тюмени. Контракт на строительство находится в стадии заключения, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

По проекту, школа на 1 тыс. 101 учебное место будет иметь четыре этажа. Общая площадь - более 21 тыс. кв. метров.

"Два учебных корпуса будут объединены административным блоком, в котором разместятся обеденный зал на 550 мест с пищеблоком, два спортивных зала, актовый зал, книгохранилище и классы дополнительных занятий", - уточнили эксперты ведомства.

Школу сдадут в эксплуатацию к июлю 2025 года.

Добавим, компания "Тюменьтел" завершает строительство в мкр Березняковский детского сада и ведёт строительство школы-сада в пос. Московском Тюменского района.