Тюменской труженице тыла вручили подарки и именное поздравление от губернатора ко Дню Победы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Труженице тыла Бибисайде Аскаровой вручили именное поздравление от губернатора Тюменской области ко Дню Победы. Сейчас тюменке 93 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Когда началась Великая Отечественная война, Бибисайде было 11 лет. Она сразу пошла работать в колхоз - сеяла, косила, ворошила сено. Делала кисеты для солдат, пряла шерсть, вязала специальные варежки, чтобы было удобно стрелять. Когда по радио объявили о Победе, Бибисайда Аскарова побежала сообщать радостную весть соседям. Все вышли и начали плакать от радости.

Подарок и добрые слова от имени главы региона и всех жителей передала труженице тыла заместитель директора регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Светлана Малахова.

Напомним, именные поздравления от Александра Моора и подарочные наборы тюменских производителей получат более 3 тыс. 700 человек. Их вручают по месту жительства специалисты социальных служб, администраций, сельских поселений, депутаты, представители общественных организаций, добровольцы.