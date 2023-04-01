Круглый стол по проекту "Двойная сила" для тюменских мам проведут в конце апреля

| Фото: из сообщества "Совет отцов / ОО "АССиФК ТО" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Совет отцов / ОО "АССиФК ТО" во ВКонтакте (архив)

380 женщин стали участницами проекта "Двойная сила" за четыре месяца проведения активной тренинговой части. Финальный круглый стол, на котором подведут итоги работы и определят дальнейшие планы, пройдет 29 апреля с 13 до 15 часов в клубе жильцов "Биография". Количество мест ограничено. Необходима регистрация по ссылке.

Напомним, "Двойная сила" направлена на психолого-педагогическую поддержку женщин, воспитывающих ребенка в неполной семье или испытывающих недостаточность участия отцов в жизни ребенка.

"Такая женщина всегда находится в поиске дополнительных жизненных ресурсов, которые бы позволили ей быть успешной мамой и реализовывать себя", — отметил председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

С сентября 2022 по апрель 2023 года проект представил серию пошаговых просветительских, интерактивно-практических мероприятий и психологических тренингов, на которых участницы могли сформировать дополнительные навыки стрессоустойчивости и научиться по-новому проводить досуг с ребенком.

Напомним, проект является победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области для социально ориентированных НКО в 2022 году. Он же поддержан Фондом президентских грантов.