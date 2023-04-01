Уроки эмоциональной грамотности проведут в школах Тобольска на грант от "Моей идеи"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

65 тыс. рублей по итогам первого конкурса молодежных инициатив "Моя идея" направили на реализацию проекта "Уроки эмоциональной грамотности" в Тобольске.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" педагог-психолог, руководитель детского центра по развитию эмоционального интеллекта Тобольска Марина Шеина, проект "Уроки эмоциональной грамотности" направлен на детей 7-9 лет, в первую очередь он решает задачу социализации ребенка. Старт намечен на 1 сентября.

"Благодаря развитию эмоционального интеллекта и навыков коммуникации улучшаются взаимоотношения в группе сверстников, а встречи с родителями способствуют созданию доброжелательной атмосферы в семье школьников. В рамках проекта в трех школах Тобольска №7, №18, №14 — реализуют курс "Юный повелитель эмоций" для детей 7-9 лет, встречи с родителями и педагогами по вопросам развития эмоционального интеллекта детей, обучения без принуждения, формированию навыков будущего", — добавила Марина Шеина.

Ожидается, что курс "Юный повелитель эмоций" будет проводиться в рамках классных часов. Цель — развитие эмоциональной сферы ребенка через расширение знаний о чувствах и эмоциях, формирование навыков по управлению и выражению эмоциями, повышение эмоциональной зрелости в целом. Участие в проекте даст возможность детям самостоятельно приобретать знания, формировать умение управлять собой и работать в команде. Запланировано 12 уроков эмоциональной грамотности для детей.

С родителями проведут две групповые встречи по вопросам развития эмоционального интеллекта детей. Для педагогов начальных классов организуют два практикума по теме: "Эмоциональное развитие младших школьников".

По результатам реализации проекта составят методические рекомендации. Их предоставят для свободного доступа учителям и педагогам-психологам начальных школ Тобольска. Памятки для родителей напечатают в виде буклетов. В дальнейшем их распространят через классных руководителей начальных классов школ города.

Проект продлится до 30 ноября. 65 тыс. рублей потратят на полиграфическую продукцию, канцелярские товары, дидактические материалы, организацию пространства для уроков с элементами тренинга.

Напомним, по итогам первой волны конкурса молодежных инициатив "Моя идея" поддержку получили авторы 13 проектов. На реализацию идей жителям Тюменской области выделили от 25 тыс. до 100 тыс. рублей.

Инна Пахомова