В Тюмени работы победителей Международного конкурса креативной фотографии представлены онлайн

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Участниками I Международного конкурса креативной фотографии в Тюмени стали 526 человек из 11 стран мира с 5 ноября 2022 г. по 23 февраля 2023 г. В шорт-лист попали 126 работ из двух стран, 49 городов России. Имена 15 победителей в пяти номинациях назвали в Конторе пароходства 26 апреля.

"Международные фотографические конкурсы в Тюмени стали проводить с 2014 года. Ранее тюменцы неоднократно брали золотые медали на различных творческих состязаниях европейского, международного уровней. Новая система работы с открытием Дома фотографии позволила начать проводить конкурсы для фотографов со всего мира. У нас есть опыт проведения двух масштабных конкурсов World Eco Photo с участием десятков стран. В этот раз решили организовать состязание именно для креативной фотографии", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" председатель оргкомитета конкурса, директор тюменского Дома фотографии Сергей Фирцев.

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Работы 15 победителей конкурса представлены в виртуальном пространстве. Каждая работа имеет пояснительную записку. Во время прогулки по выставке можно узнать, как создавалась та или иная работа.

"Сначала мы собрали работы, сделали панорамы, чтобы по ней можно было бродить. Тексты к фотографиям добавили. Это не первая наша совместная работа с Домом фотографии выставка онлайн. И если здесь задействованы около 40 объектов, то в прошлый раз их было более 120", - отметил дизайнер-визуализатор Андрей Хиневич.

С 1 мая для посетителей виртуальной выставки креативной фотографии станет доступно еще и видео.

Победитель в номинации "Красота" за работу "Дарья" Сергей Зубов из Смоленска в видеопослании организаторам сказал, что мечтает сделать выставку своих работ в Тюмени. Город его поразил своей красотой и масштабом.

Диплом победителя в номинации "Технологии будущего" отправился в Краснодар Веронике Гергерт. Победитель в номинации "Природа" - Юрий Притиск, Чебоксары. В "Эксперимент" жюри отдало первое место Александру Кавязину за работу "Нарцисс". В номинации "Товар/реклама" победа досталась москвичке Елизавете Милаковой.

По словам Сергея Фирцева, устроить конкурс помогли представители креативной индустрии Тюмени, благотворительных фондов, ведущей нефтегазовой компании страны. Некоторые из них подготовили для конкурсантов спецпризы.

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Так, Агентство туризма и продвижения Тюменской области выберет троих фотографов, для которых проведет тур по заповедным местам области. Благотворительный фонд развития города Тюмени отметил работу Татьяны Цапенковой "Снежный вальс".

Фотограф информационного агентства "Тюменская линия" Сергей Елесин отмечен в номинации "Особое упоминание жюри" за работу "Жить".

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

"Международный конкурс креативной фотографии не ограничится только награждением и работой сайта с виртуальной экскурсией. Мы запланировали проведение образовательного блока. Трое фотографов, которые приедут по приглашению Visit Tyumen, проведут по мастер-классу каждый. Планируем из организовать летом", - заверил Сергей Фирцев.

Печатную выставку работ победителей конкурса представят в мультицентре "Контора пароходства" в конце мая-начале июня.

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Анжела Лебедева