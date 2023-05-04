Более 40 тысяч рублей штрафов заплатят четыре виновника пожаров в Ялуторовском районе

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Более 40 тыс. рублей штрафов заплатят четыре виновника пожаров в Ялуторовском районе. С начала года в селах муниципального образования произошло 27 ландшафтных пожаров, общая площадь которых составила 142 га.

По сравнению с прошлым годом пожаров стало больше, однако их площадь уменьшилась в разы. Это говорит о более слаженной и оперативной работе по их устранению, уточнили в администрации района.

В числе мер, которые еще необходимо предпринять для противопожарной безопасности, – очистка от сухой травы и мусора территории Ивановского, Беркутского, Зиновского, Карабашского и Памятнинского сельских поселений.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.

В период особого противопожарного режима ужесточается ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Значительно увеличились и штрафы: на граждан - от 10 до 20 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей; на юрлица – от 400 до 800 тыс. рублей.