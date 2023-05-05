Модернизация Тюменской ТЭЦ-2 и двух Сургутских ГРЭС увеличит генерацию на 113,1 МВт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Планируемые проекты по модернизации Сургутской ГРЭС-2 и 1, а также Тюменской ТЭЦ-2 увеличат мощность генерирующих объектов на 113,1 МВт. Необходимость обновления вызвана ростом потребления электроэнергии в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, прогнозируется, что уже к 2028 году объем потребления в трех регионах достигнет 101 млрд 523 млн киловатт-часов. А среднегодовой темп прироста составит 1,75%.

Для повышения надежности работы энергосистемы предусмотрена реконструкция подстанций с заменой трансформаторов и увеличением мощности. В их числе подстанции на 110 кВ: в Утяшево - с 20 до 32 МВА, в Молчаново - с 12,6 до 20 МВА, в Юмас - с 32 до 50 МВА, в Чикче – с 20 до 32 МВА .