Парад катамаранов и 60 концертов фронтовых бригад пройдут в Тюмени 9 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставки и прохождение военной техники, концерты во дворах и на площадях состоятся в Тюмени в 9 мая. Об этом сообщает департамент культуры Тюменской области.

В День Победы у домов ветеранов проведут более 60 концертов фронтовых бригад.

В 10 часов на площади Памяти начнется плац-концерт ТВВИКУ и торжественное прохождение военной техники по улицам Тюмени.

В 11 часов и 13 часов 30 минут у Тюменского технопарка пройдет плац-парад курсантов и выступление духового оркестра ТВВИКУ.

С 12 часов и до вечера на площади 400-летия Тюмени будет работать главная концертная площадка. Мероприятия пройдут на площади у "Строителя", "Поиск", в Парке пограничников, в скверах Депутатов, Комсомольском и Казачьи Луга.

С 15 до 16 часов на набережной реки Туры впервые в Тюмени пройдет парад катамаранов "Под парусами Победы".