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Более 2,4 тыс. пациентов посетили новую врачебную амбулаторию в Исетском районе

Общество, 16:07 12 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современная врачебная амбулатория областной больницы № 13 открылась в с. Шорохово Исетского района. За первый квартал 2023 года ее посетили 2 тыс. 475 пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Здание построено из высококачественных энергосберегающих материалов, площадь составляет 350 кв. м. Амбулатория оснащена современным оборудованием, новыми инструментами и медицинскими изделиями. Помещения спроектированы с учетом потребностей пациентов и удобства для медицинского персонала.

За первый квартал амбулаторию посетили более 2,4 тыс. пациентов, из них взрослых 980 человек, детей – 1 тыс. 495. Прием терапевта посетили 768 человек, стоматолог принял 234 человека. Детская медсестра осмотрела 616 детей, из них 16 в возрасте до года. Специалист кабинета раннего выявления заболеваний осмотрел 160 человек. Прошел лечение в дневном стационаре 41 человек.

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# врачи , здравоохранение

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