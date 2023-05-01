"Транснефть – Сибирь" участвует в восстановлении лесов на территории ХМАО-Югры

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

"Транснефть – Сибирь" завершает работы по лесовосстановлению в урочище Супринского Кондинского района в ХМАО-Югре. На территории общей площадью 20 га организована посадка 75 тыс. сеянцев сосны обыкновенной, сообщает пресс-служба компании.

Компенсационное мероприятие проводится в рамках работ по замене участков линейной части магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк, Холмогоры – Клин, Нижневартовск – Курган – Куйбышев.

В целом в текущем году "Транснефть – Сибирь" планирует высадить в регионах присутствия 1,5 млн саженцев сосны обыкновенной и ели сибирской. На эти цели предприятие направит 90 млн рублей. Общая площадь восстановленного лесного фонда составит около 400 га.

Всего в период с 2020 года на средства компании на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей, а также ХМАО-Югры высажено около 3 млн саженцев деревьев хвойных пород на площади 7,2 кв. км.

Восполнение лесного фонда предприятие ведет в рамках работ по техническому перевооружению и реконструкции производственных объектов. Цель – защита окружающей среды и восстановление естественной экосистемы территорий. Работы по лесовосстановлению проводятся в соответствии с специально разработанным проектом, который утверждается в региональных госструктурах в области недропользования и природных ресурсов.

"Транснефть – Сибирь" на системной основе реализует проекты в области сохранения и восстановления лесного фонда в регионах деятельности. Сотрудники компании регулярно участвуют в экологических акциях по посадке деревьев. Два года подряд эковолонтеры предприятия принимали участие во Всероссийском проекте "Сохраним лес", в рамках которого активисты в Тюменском районе суммарно высадили 9 тыс. саженцев сосны обыкновенной.