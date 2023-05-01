  • 20 мая 202320.05.2023суббота
  • USD79,9093
    EUR86,2770
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская компания "Запсибгазпром" установит зимовочный комплекс на станции "Восток"

Экономика, 18:08 20 мая 2023

"Запсибгазпром" | Фото: "Запсибгазпром"

Тюменская компания "Запсибгазпром" установит зимовочный комплекс на антарктической научной станции "Восток". Соответствующее решение принято на заседании правительства, список решений опубликован на сайте кабмина 20 мая.

"Определить открытое акционерное общество "Запсибгазпром" единственным исполнителем осуществляемых федеральным государственным бюджетным учреждением "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" в 2023-2024 годах закупок работ по внутриконтинентальной транспортировке объектов нового зимовочного комплекса на антарктической станции "Восток" к месту его размещения, их монтажу и пусконаладочных работ, необходимых для создания этого комплекса", - говорится в документе.

Минприроды России совместно с федеральными органами исполнительной власти поручено до 15 июня этого года внести в правительство РФ проект распоряжения по этому вопросу.

"Восток" находится в центральной части Антарктиды. На станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Запсибгазпром

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:08 20.05.2023Тюменская компания "Запсибгазпром" установит зимовочный комплекс на станции "Восток"
17:47 20.05.2023Оборот платных услуг в Тюменской области вырос на 5 млрд рублей в 2023 году
16:33 20.05.2023Совместные проекты бизнес-сообществ Тюменской области и ДНР получат всестороннюю поддержку
15:56 19.05.2023В Тюмени Минтруд представил проект закона о включении самозанятых в систему соцгарантий