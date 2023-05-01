Тюменская компания "Запсибгазпром" установит зимовочный комплекс на станции "Восток"

| Фото: "Запсибгазпром" | Фото: "Запсибгазпром"

Тюменская компания "Запсибгазпром" установит зимовочный комплекс на антарктической научной станции "Восток". Соответствующее решение принято на заседании правительства, список решений опубликован на сайте кабмина 20 мая.

"Определить открытое акционерное общество "Запсибгазпром" единственным исполнителем осуществляемых федеральным государственным бюджетным учреждением "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" в 2023-2024 годах закупок работ по внутриконтинентальной транспортировке объектов нового зимовочного комплекса на антарктической станции "Восток" к месту его размещения, их монтажу и пусконаладочных работ, необходимых для создания этого комплекса", - говорится в документе.

Минприроды России совместно с федеральными органами исполнительной власти поручено до 15 июня этого года внести в правительство РФ проект распоряжения по этому вопросу.

"Восток" находится в центральной части Антарктиды. На станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур.