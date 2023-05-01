14 тысяч зрителей собрал фестиваль "Тюмень сильная" за два дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 тыс. зрителей собрал второй фестиваль "Тюмень сильная", который прошел в Выставочном зале областного центра 20 и 21 мая.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор события, президент Федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин, в первый день зрителями фестиваля стали 6 тыс. человек, во второй — 8 тыс. Количество спортсменов еще не посчитано, известно лишь, что в ходе соревнований раздали примерно 750 комплектов медалей.

Организаторы убеждены, что "Тюмень сильная" станет ежегодным событием. Они уже думают над новым форматом следующего мероприятия.

Почетными гостями стали известные спортсмены, среди них восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, звезда силового экстрима Михаил Кокляев. Он провел часть соревнований в оба дня фестиваля.

"Такие встречи важны. Для чего мы это делаем? Чтобы вы чувствовали поддержку друг друга. Вот для чего сегодня нужен спорт - он спасает от одиночества. Человек — существо социальное. И чтобы эта социальность в людях утверждалась, нужно проводить больше таких мероприятий как "Тюмень сильная", — сказал он.

Прославенный спортсмен, представлявший Челябинск, принял участие в соревнованиях по тяговому двоеборью. Ему предстояло выполнить классическую становую тягу и становую тягу "сумо".

"Этими соревнованиями мы открываем новую веху в российском движении пауэрлифтинга. Сегодня тяговое двоеборье — это наш российский старт. Никто в мире до этого такое не делал", — сказал Михаил Кокляев.

Отметим, впервые фестиваль "Тюмень сильная" прошел в 2022 году. Участие в нем приняли 700 спортсменов и 5 тыс. 300 посетителей.

В этом году организаторы решили разбить проведение соревнований на два дня. Посетителей познакомили с 11 видами спорта. Состоялся показ модной спортивной одежды от местных дизайнеров.

Инна Пахомова