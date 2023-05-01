Тюменские дизайнеры представили модную спортивную одежду на фестивале "Тюмень сильная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показ спортивной одежды от тюменских дизайнеров и производителей состоялся на фестивале "Тюмень сильная", который стартовал в "Выставочном зале" 20 мая. Посетителей познакомили с 16 местными брендами.

Здесь собрали бренды, специализирующиеся на спортивной одежде и стиле спортшик. Гости могли познакомиться с молодыми торговыми марками, только зашедшими на рынок.

"Появились потрясающие бренды. Это "Гаврики", LiliCoy, "Хочу еще". Много ярких, креативных брендов. Сегодня наш тюменский потребитель может найти для себя то, о чем он мечтает. Большинство этих производителей уже зашли на маркетплейсы", – сказала одна из организаторов площадки фестиваля, посвященной моде, Юлия Анодина.

Джоггеры с брендированными ремнями, яркие кроп-сетки, комбинированные платья-пиджаки, футболки и худи привезли на показ представители молодого Тюменского бренда "Хочу еще" Екатерина Сорокина и Надежда Шекунова. "У нашей коллекции нет названия. Мы просто делали то, что хотели носить сами. Только в январе приступили к разработке нашего бренда. Впервые мы предстали свою одежду в конце апреля на IgolkaMarket. А этот модный показ на фестивале "Тюмень сильная" стал первым для нас", – рассказала одна из основательниц бренда Екатерина.

бренд "Хочу еще" | Фото: из архива Екатерины Сорокиной бренд "Хочу еще" | Фото: из архива Екатерины Сорокиной

Производитель LiliCoy, специализирующийся на женской и подростковой одежде, начал свою историю в Тюмени в 2023 году. Основатель бренда Диляра Морозова презентовала на сцене яркие свитшоты, футболки, майки из натуральных "дышащих" тканей. "У нас все в стиле casual, повседневное, комфортное. Получили хорошие отзывы. Те, кто брали у нас теплые костюмы зимой, возвращаются летом за более легкими. Премиальная ткань с эффектом велюра подкупает, людям не хочется менять на что-то другое", – сказала Диляра Морозова.

Тюменский дизайнер Марина Ларионова представила легкую, комфортную спортивную одежду, выпущенную под брендом LARMARI lite. "Мы используем премиум-ткани, стопроцентный хлопок. Брендом я занимаюсь два года. В 2022 года получила диплом дизайнера. Параллельно развиваю еще один дизайнерский бренд", – сказала она.

Одежда тюменки была выставлена в шоу-румах в Москве и областной столице. Сейчас она представляет ее на маркетплейсах. Положительные отзывы от клиентов побуждают творить дальше, говорит дизайнер.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, в 2023 году организаторы фестиваля сотрудничают с Тюменским агентством креативных индустрий. "Тюмень сильная" продолжится и 21 мая Ожидается больше 10 тыс. зрителей.

Возрастное ограничение: 0+. С программой фестиваля "Тюмень сильная" можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова