Более 10 тысяч зрителей ожидают на фестивале "Тюмень сильная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тыс. зрителей ждут на фестивале "Тюмень сильная", который стартовал в "Выставочном зале" 20 мая.

В открытии события принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Он напомнил, что "Тюмень сильная" с успехом прошла в 2022 году. Это вдохновило организаторов на проведение второго крупного события.

"Они точно не прогадали. В 2023 году – больше гостей, участников, спортсменов, которые приехали. Программа обширная. Представлено много видов спорта, с которыми можно познакомиться. Быть спортивным – это быть в тренде", – сказал глава региона.

Он прошел по площадкам фестиваля. Отдельно остановился на соревнованиях по стритлифтингу. Александр Моор подчеркнул, что нет более демократичного способа приобщиться к спорту как подтягиваться на турнике и отжиматься на брусьях.

Губернатор также присоединился к спортсменам. Александр Моор отжался на брусьях 20 раз с прикрепленным к поясу блином для силовых тренировок весом 25 кг.

"На одной площадке – все самые крутые силовые виды спорта: пауэрлифтинг, армрестлинг, воркаут, тяжелая атлетика и еще несколько дисциплин. Не удержался, тоже присоединился к атлетам. Получил заряд бодрости на весь день", – написал губернатор позднее в своем Telegram-канале.

Также с площадками фестиваля ознакомился глава города Руслан Кухарук. Он сказал, что Тюмень – это город, объединяющий сильных людей. "Здесь, действительно, любят спорт, здоровый образ жизни. Именно участники этого фестиваля, его организаторы делают так, чтобы, как можно больше людей могли достучаться, дотянуться до мира спорта. В наших дворах, парках и скверах появляются новые турниковые комплексы. Вы делаете так, чтобы Тюмень с каждым годом становилась сильнее", – произнес глава города.

Среди почетных гостей значится восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, звезда силового экстрима Михаил Кокляев. Он подчеркнул, что организаторы мероприятия выполняют важную миссию, делая спорт доступным для каждого. Вход на фестиваль оба дня – бесплатный.

Отметим, в 2022 году участие в "Тюмени сильной" приняли 700 спортсменов и 5 тыс. 300 посетителей. В этот раз событие поделено на два дня. По словам основателя фестиваля Александра Калинина, уже в первый день количество спортсменов превысило тысячу человек. Ожидается больше 10 тыс. зрителей.

Возрастное ограничение: 0+. С программой фестиваля "Тюмень сильная" можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова