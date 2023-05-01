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Обновлённый экодом "Гудвин" вновь открыл свои двери для тюменцев

Общество, 16:41 23 мая 2023

пресс-служба ТЭО | Фото: пресс-служба ТЭО

Обновленный экологический мультицентр "Гудвин" вновь открыл свои двери для посетителей. Сдать вторсырьё, просто зайти в гости или посетить мастер-класс можно с 23 мая, сообщает пресс-служба ТЭО.

Детей и взрослых в экодоме ждёт увлекательная мастерская переработки, много общения с единомышленниками, лекции, экобиблиотека, игротека, книгообменник и даже пуговичный банк. Расписание мероприятий размещено в соцсетях VK, "Одноклассники" и Telegram.

Просветительская площадка находится по адресу ул. Максима Горького, 70/2 и работает в прежнем режиме: со вторника по субботу с 10 до 19 часов. Обеденный перерыв - с 14 до 15 часов.

С открытия "Гудвина" 27 октября 2022 года в Тюменской области стартовал проект "Экодом". Сегодня в областном центре работают уже три площадки просветительского проекта. За полгода с момента открытия первого экодома мультицентры посетили уже более 14 тысяч человек.

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# экодом

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