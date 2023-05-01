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В Совете Федерации отметили подход Тюменской области к развитию образования, науки и культуры

Общество, 18:10 23 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Подход Тюменской области к развитию образования, науки и культуры отметили в Совете Федерации.

Регион во главе с Александром Моором ведет системную, планомерную работу по направлению развития образования, науки, культуры, считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Подход очень верный. Тюменская область — пример высокого класса участия в федеральных программах, много объектов строится. Мы четко понимаем, что в регионе за пять лет на 30 процентов увеличилось количество школьников, это большая цифра", - добавила она.

Также сенатор отметила работу региональных властей по увеличению зарплаты учителей не за счет увеличения нагрузки, а за счет дополнительных средств, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

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# Совет Федерации , Тюменская область

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