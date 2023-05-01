Проект очистки озера Алебашево в Тюмени получил поддержку Совета Федерации

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Проект очистки озера Алебашево в Тюмени получил поддержку Совета Федерации. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Озеро Алебашево - федеральный объект. Вокруг ведется активная жилая застройка, но само озеро никак в городскую среду не вовлечено. Его необходимо очистить и облагородить территорию вокруг. Уже готов проект событийного парка, мы прорабатываем возможности реализации проекта по благоустройству с использованием механизма государственно-частного партнерства. Но для начала озеро надо расчистить. Объект федеральный, поэтому рассчитываем на федеральные средства", - сказал глава региона Александр Моор.

Напомним, в обсуждении проекта создания в районе оз. Алебашево событийного парка участвовали десятки тысяч жителей Тюмени. Он попал в пятерку лучших на конкурсе Агентства стратегических инициатив, на который было подано более 2,5 тыс. заявок из всех регионов страны. Проект был представлен президенту России Владимиру Путину на наблюдательном совете АСИ.