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Александр Моор: дни Тюменской области в Совете Федерации прошли плодотворно

Губернатор, 18:37 24 мая 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Дни Тюменской области в Совете Федерации прошли плодотворно. Команда правительства региона, Тюменской областной думы, а также сенаторы отработали их успешно, отметил в своем Telegram-канале глава регион Александр Моор.

"Нам удалось правильно обосновать инициативы и предложения. В результате практически все они вошли в итоговый документ – постановление Совета Федерации "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области"", - добавил он.

За документ в первом чтении сенаторы проголосовали единогласно. По мнению Александра Моора, 7 июня постановление будет принято окончательно.

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# Александр Моор , постановление , Совет Федерации

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