В 17 пробах воздуха Тюмени и Тобольского района не обнаружили превышения вредных веществ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отсутствие превышения вредных веществ установлено в исследованных пробах воздуха СНТ "Якорь" Тюмени и с. Байкалово Тобольского района. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Центр гигиены и эпидемиологии 24 мая в этих населенных пунктах взял 17 проб атмосферного воздуха для исследования на содержание загрязняющих веществ. В населенных пунктах наблюдалось задымление.

Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено, уточняется в сообщении ведомства.