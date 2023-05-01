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В 17 пробах воздуха Тюмени и Тобольского района не обнаружили превышения вредных веществ

Общество, 10:21 25 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отсутствие превышения вредных веществ установлено в исследованных пробах воздуха СНТ "Якорь" Тюмени и с. Байкалово Тобольского района. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Центр гигиены и эпидемиологии 24 мая в этих населенных пунктах взял 17 проб атмосферного воздуха для исследования на содержание загрязняющих веществ. В населенных пунктах наблюдалось задымление.

Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено, уточняется в сообщении ведомства.

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# атмосферный воздух , загрязнение воздуха , исследование

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