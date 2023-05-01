  • 25 мая 202325.05.2023четверг
  • USD79,9669
    EUR86,1995
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер северо-западный

Иностранные студенты-медики и курсанты ТВВИКУ поделились опытом изучения русского языка

Общество, 16:35 25 мая 2023

www.tyumsmu.ru

Личным опытом изучения русского языка поделились иностранные студенты Тюменского медицинского университета и курсанты ТВВИКУ на заседании международного круглого стола "Повышение эффективности изучения русского языка как иностранного обучающимися вузов Тюмени" 24 мая, в День славянской письменности и культуры.

Как рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры филологических дисциплин Анастасия Петрухина, доклады студентов и курсантов показали значимость изучения русского языка в разных странах мира - Эфиопии, Габоне, Монголии, Египте, Йемене, Нигерии, Никарагуа, Колумбии. Студенты на собственном примере показали, как на базе родного языка и родной культуры происходит построение связи с языком и культурой изучаемого языка – русского.

www.tyumsmu.ru

Круглый стол дает возможность обобщить пятилетний опыта изучения русского языка иностранными студентами, а для преподавателей кафедры филологических дисциплин - это способ обмена опыта с коллегами, сообщает пресс-служба вуза.

www.tyumsmu.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 25.05.2023Тюменская область субсидирует 25 внутренних авиаперелетов
17:52 25.05.202326 мая - события дня
17:41 25.05.2023Набережную на левом берегу Туры в Тюмени назвали Вознесенской
16:59 25.05.2023Более 180 парковочных мест обустроят во дворе на улице Народной в Тюмени