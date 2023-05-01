Иностранные студенты-медики и курсанты ТВВИКУ поделились опытом изучения русского языка

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Личным опытом изучения русского языка поделились иностранные студенты Тюменского медицинского университета и курсанты ТВВИКУ на заседании международного круглого стола "Повышение эффективности изучения русского языка как иностранного обучающимися вузов Тюмени" 24 мая, в День славянской письменности и культуры.

Как рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры филологических дисциплин Анастасия Петрухина, доклады студентов и курсантов показали значимость изучения русского языка в разных странах мира - Эфиопии, Габоне, Монголии, Египте, Йемене, Нигерии, Никарагуа, Колумбии. Студенты на собственном примере показали, как на базе родного языка и родной культуры происходит построение связи с языком и культурой изучаемого языка – русского.

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Круглый стол дает возможность обобщить пятилетний опыта изучения русского языка иностранными студентами, а для преподавателей кафедры филологических дисциплин - это способ обмена опыта с коллегами, сообщает пресс-служба вуза.