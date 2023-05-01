На доработку тюменского спектакля "Лес. Вглядываясь в другого" выделили 98 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

98 тыс. рублей выделили на доработку эскиза спектакля "Лес. Вглядываясь в другого" театральной мастерской "ТеМа" по итогам фестиваля "Шоу-кейс тюменских театров 2023".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель театральной мастерской "ТеМа" Светлана Ханжина, отправной точкой для спектакля стала цитата философа Владимира Бибихина "Узнать себя можно, вглядываясь в другого". В постановке задействованы семь актрис-подростков. Они будут вглядываться в истории известных творческих личностей и, соприкасаясь с ними, узнавать что-то про себя. В жанре сторителлинга они поделятся историями Михаила Задорнова, Александра Реввы, Юрия Ханона, Наполеона Бонапарта и других известных личностей и попытаются разобраться, что общего между ними, участницами спектакля и зрителями, которые пришли на показ.

98 тыс. рублей пойдут на работу художника, визуальную часть спектакля, оплату сопутствующей полиграфии — афиши, баннеры, программы.

3 июня авторы идеи сделают закрытую премьеру для своих. В начале июля спектакль представят на тематическом конкурсе в Екатеринбурге. "С сентября начнем играть в репертуаре театрального центра "РяДом". Также пройдут несколько показов в МТЦ "Космос", — добавила Светлана Ханжина.

Возрастное ограничение: 12+.