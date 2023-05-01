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В Тюменской области на 2,5 % снизилась стоимость квартир на вторичке

Экономика, 17:34 29 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,5 % - до 87 тыс. рублей за один кв. м. - снизилась стоимость вторичного жилья в Тюменской области.

Такие данные за апрель приводят аналитики сервиса Домклик. Они отмечают, что цена на квартиры в новостройках наоборот, возросла на 2,2% - до 112 тыс. рублей за квадрат.

"Тюменская область остается одним из самых популярных регионов для покупки недвижимости и входит в Топ-10 лидеров по заключению ипотечных сделок. Только за прошлый месяц Сбер выдал в регионе на покупку квартир более семи миллиардов рублей", - подчеркнул управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

При этом он отметил, что треть апрельских ипотек пришлась на покупку недвижимости на вторичном рынке недвижимости.

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# недвижимость , покупки

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