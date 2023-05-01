Политолог из ХМАО - Югры отметил абсолютную готовность органов власти Тюменской области оказать помощь молодежи

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Руководство Тюменской области демонстрирует абсолютную готовность оказать помощь молодым людям. Так оценил итоги очередного заседания регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи, которое провел губернатор Александр Моор, социальный психолог, философ и политолог из Ханты-Мансийского автономного округа Антон Боровихин.

"Последние годы мы можем наблюдать политику государства направленную на вовлечение молодёжи в социально-экономические процессы. Развитая поддержка при регистрации в системе в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства, кредитование на льготных условиях, консультирование и всесторонняя поддержка, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Камнем преткновения становится процесс именно стимулирования молодежи включаться в процесс взаимодействия с властью. Таким образом, именно вовлечение школьников в проектную деятельность станет катализатором взрывного роста активности молодежи в ближайшей перспективе".

У тюменских школьников, по словам Александра Моора, должна быть возможность реализовать свои идеи и проекты.

"Ни одна общественно полезная инициатива тюменских школьников, ни один разработанный ими проект не должны быть потеряны или оставлены без внимания". – заявил он, подводя итоги заседания координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи.