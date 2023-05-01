Эксперт: тюменский губернатор активно продвигает интересы своего региона

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Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский отметил результаты Тюменской области и указал, что губернатор Александр Моор активно продвигает интересы своего региона.

Об этом он заявил, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" Дни Тюменской области в Совете Федерации.

По его словам, при поддержке федерального центра правительство области продолжает делать жизнь земляков еще более комфортной. " Это позитивная практика, которой нужно пользоваться и другим субъектам Российской Федерации! Дни регионов в Совете Федерации - это эффективная площадка для того, чтобы поговорить о развитии, наладить контакты, получить поддержку инициатив", - написал эксперт.

Александр Моор отметил, что управленческая команда региона конструктивно взаимодействует с верхней палатой российского парламента.

Актуальные вопросы развития жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Тюменской области обсудили на расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, в котором приняли участие вице-спикер верхней палаты российского парламента Галина Карелова, а также представители федеральных министерств и госкорпораций.

"В 2022 году в регионе ввели в строй рекордный за всю советскую и постсоветскую историю объем жилья – 2 миллиона 245 тысяч квадратных метров. Это 1,4 квадратного метра на одного жителя. По данному показателю Тюменская область заняла третье место среди субъектов Российской Федерации. За 2022 год жилищные условия улучшили 70 тысяч тюменских семей", - сообщил в своем докладе заместитель губернатора Сергей Шустов.