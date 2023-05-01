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Эксперт оценил программу "Сотрудничество" для развития Тюменской области, Ямала и Югры

Общество, 11:41 30 мая 2023

admtyumen.ru

Программа "Сотрудничество", благодаря которой была построена надежная основа для взаимодействия Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Тюменской области, является одним из краеугольных камней успеха огромного региона на федеральном уровне. Так оценил Дни Тюменской области в Совете Федерации член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Кириллов.

Благодаря усилиям местной власти и продуманной стратегии развития, Тюмень, по его словам, продемонстрировала поразительные результаты, которыми могут гордиться ее жители.

"Важность этой программы трудно переоценить, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Разумные договоренности и эффективное сотрудничество на всех уровнях позволяют нам достичь впечатляющих результатов и продвигаться к устойчивому процветанию. Помогают эффективно решать стоящие перед нами задачи, связанные с инфраструктурным развитием, промышленной кооперацией, социальными начинаниями, экологией и другими стратегическими вопросами. Это демонстрирует силу тюменской "матрешки" - трех независимых регионов, сплоченных общими целями и интересами, которые вместе достигают невиданных вершин и обеспечивают благополучие своих жителей".

Команда Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором, по словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, участвует во всех федеральных программах.

"Первые инфраструктурные облигации использовались в Тюменской области. Новые подходы к формированию качественной городской среды – в Тюменской области. План национального проекта "Жилье и городская среда" в этом регионе перевыполнен более чем в полтора раза. А самое главное – доступность жилья в Тюменской области продолжает оставаться выше, чем в других регионах страны", - сказал он.

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# Александр Моор , Совет Федерации , сотрудничество

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