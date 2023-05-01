Жители отдаленных и труднодоступных районов Тюменской области смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные средства, выделенные на закупку оборудования для медицинских учреждений Тюменской области - это ключевой фактор обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи всем жителям региона.

Такую точку зрения высказала эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" решение правительства РФ направить более 244 млн рублей Тюменской области на закупку оборудования для медицинских учреждений.

"Благодаря использованию передвижной медицинской техники, которую планируют приобрести на средства из резервного фонда кабмина, жители отдаленных и труднодоступных районов области получат медицинскую помощь без необходимости выезда в региональный центр или другие крупные города региона, - отметила она. - А своевременная диагностика с использованием передвижных медицинских комплексов обеспечит раннюю диагностику заболеваний и повысит шансы на выздоровление без возникновения сопутствующих заболеваний. Так вероятность выздоровления в случае выявления онкологических заболеваний на ранней стадии составляет 90%".

По оценке Всемирной организации здравоохранения, именно онкология занимает второе место среди причин смерти россиян в 2021-2022 годах, на нее приходится 25% всех смертей в России.

На дополнительные средства из резервного фонда кабмина планируется дооснастить областные больницы в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и поселке Голышманово, а также их подразделения и филиалы.

С помощью федерального финансирования в больницы закупят новые эндоскопы и аппараты УЗИ. Кроме того, в медучреждения поступят передвижные офтальмологические и стоматологические комплексы для оказания выездной медицинской помощи, которые позволят врачам проводить диагностику и операции в отдаленных и труднодоступных районах области.