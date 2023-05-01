Александр Моор вручил награды 13 руководителям НКО Тюменской области

| Фото: скриншот видео из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Награды 13 руководителям некоммерческих организаций вручил губернатор Тюменской области Александр Моор 29 мая. Все они реализовали проекты, которые получили гранты главы региона два года назад и признаны лучшими.

"Некоторые из них, например, фестиваль зимних видов спорта "Битва на Туре", стали заметными событиями не только регионального, но и федерального масштаба. Авторы других проектов тоже делают очень важные и нужные вещи – поддерживают детей-инвалидов, укрепляют межнациональное единство, занимаются патриотическим воспитанием молодежи", - подчеркнул Александр Моор в своем сообщении.

По мнению главы региона, НКО – являются надежными партнерами практически во всех сферах социальной жизни региона. Еще одним этапом станет сотрудничество общественников с фондом "Защитники Отечества", который займется поддержкой ветеранов специальной военной операции.

"Мы будем и дальше плотно работать с общественными организациями. В этом году на конкурс грантов выделено 85 миллионов рублей. Эксперты уже рассмотрели заявки, скоро подведем итоги", - анонсировал глава региона финал грантового конкурса.

Напомним, ранее стало известно, что филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Тюменской области 1 июня.