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Бронезащиту для автомобилей и уникальные модули отправят из Тюмени в зону СВО

Губернатор, 12:36 01 июня 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Бронезащиту для автомобилей и уникальные модули для размещения личного состава отправят в ближайшее время из Тюмени в зону специальной военной операции.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, комплекты, разработанные на тюменском заводе, способны защитить экипаж машин от обстрелов из автоматов и минометных осколков. Металлические листы специальной закалки усилят бронезащиту автомобилей на линии боевого соприкосновения. Монтаж не требует специальных навыков.

Вторая разработка — модули для размещения личного состава. Их главные преимущества — легкий вес и простая установка. Четыре модуля помещаются в кузов одного грузового автомобиля.

Отметим, уникальные модули и автомобили, усиленные броней по тюменской технологии, осмотрел ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.

Видео предоставлено информационным центром правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , военнослужащие

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