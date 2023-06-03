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Специализированные дог-боксы хотят установить активисты в Тобольске

Общество, 15:26 03 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальные дог-боксы могут появиться в микрорайонах Тобольска. Установить их планирует председатель общественной организации Тобольского городского кинологического объединения "Лидер" Наталья Желонина. Она планирует заявиться на получение гранта с проектом "Человек собаке друг", направленным на формирование культуры содержания собак в городе, пишет "Тюменская область сегодня".

Эти устройства представляют собой держатели бумажных пакетов для экскрементов. Также планируется провести агитационно-разъяснительную работу для повышения грамотности и ответственности владельцев собак. В парках, скверах и микрорайонах города будут установлены таблички-плакаты с призывами к чистоте.

"Прогулка для собаки является неотъемлемой частью жизнедеятельности. Конечно, на улице они должны ходить в туалет, это их физиологическая потребность. Однако неубранные экскременты вызывают недовольство и гневные комментарии горожан. Эти претензии обоснованы, именно поэтому культура обращения в этой области должна приписывать хозяевам животных обязательную уборку за своим питомцем", – отметила руководитель проекта.

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