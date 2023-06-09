Новый цифровой аппарат для флюорографии установили в областной больнице № 19 в Тюмени

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Установку нового цифрового рентгеновского аппарата для флюорографии легких завершили в Областной больнице № 19 в Тюмени, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Аппарат позволяет проводить процедуру при минимальной дозовой нагрузке на врача и пациента в отличие от аналогового аппарата. Также новый флюорограф делает качественные снимки, а их обработка происходит максимально быстро.

Врачи напоминают, проходить флюорографию необходимо каждый год, так как многие тяжелые болезни, в том числе рак легких и туберкулез, длительное время могут протекать скрытно. Регулярные обследования позволяют выявить болезнь своевременно, на ранних стадиях.

Оборудование поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение" региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".