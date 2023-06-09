Концерты, соревнования и фотовыставка ждут тюменцев в праздничные выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный концерт российских музыкантов, велофестиваль, тематические мероприятия, фотовыставка и другие события, посвященные Дню России, пройдут в Тюмени в праздничные выходные. Подборка мероприятий — в материале ИА "Тюменская линия".

Площадь 400-летия города Тюмени

11 июня в 18 часов - бесплатный концерт музыкальных групп IOWA, 'Пицца' и дуэта RASA.

12 июня в 12 часов - торжественная церемония открытия праздника, посвященного Дню России, с участием губернатора Тюменской области Александра Моора. В 12 часов 15 минут - областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы".

В 17 часов стартует Флэшмоб гармонистов "Гармони Тюмени поют", а в 18 часов - торжественная церемония открытия II областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ" и концерта группы "Гармонь Драйв".

Центральная площадь у здания правительства Тюменской области

12 июня в 11 часов - традиционный велофестиваль. В 10 часов начнется регистрация участников, в 11 часов пройдет торжественное открытие.

Исторический парк "Россия – Моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

12 июня в 10 часов - исполнение гимна Российской Федерации, в 10 часов 30 - праздничный концерт, посвященный Дню России. Кроме того, в течение дня будет работать фотовыставка "Россия – моя история" (совместный проект с Российским географическим обществом). В 12 часов желающих приглашают на флешмоб "Встанем".

Дворец творчества и спорта "Пионер"

12 июня в 10 часов 30 минут - тематический общий сбор с исполнением гимна России и вынос флага РФ в честь Дня России в рамках акции "Я люблю Россию".

Пешеходная ул. Дзержинского

10 июня в 16 часов - концертная программа "Россия многонациональная", посвященная Дню России, в рамках областного фестиваля национального творчества "ЭтноЛето – 2023". В программе примут участие любительские и профессиональные творческие коллективы, солисты, представители национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, Центров национальных культур и учреждений культуры.

Юлия Карандашева