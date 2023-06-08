Велопарад в Тюмени пройдет по пяти улицам

| Фото: из сообщества "Тюменский велопарад" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменский велопарад" во ВКонтакте

Массовый заезд, выступление музыкантов, интерактивные площадки организуют на велопараде в Тюмени в День России, 12 июня, сообщает региональная федерация велосипедного спорта.

Регистрация участников пройдет с 10 до 10 часов 50 минут. На 11 часов намечено торжественное открытие велофестиваля. Через 20 минут после этого велосипедисты поедут по улицам Водопроводной, Республики, Перекопской, Ленина, Орджоникидзе. Завершающей точкой станет улица Водопроводная. Велопарад финиширует в 12 часов. С этого времени начнутся конкурсы с розыгрышами призов.

С 11 часов 30 минут будут выступать творческие коллективы. В программе — памп-трек, заезды на беговелах для малышей, розыгрыш велосипедов.

Принять участие в мероприятии можно как детям, так и взрослым. Возрастное ограничение: 0+. Участие в велопараде возможно при наличии двухколесного транспорта. Мероприятие бесплатное.