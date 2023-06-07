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Флешмоб и фестиваль гармонистов пройдут в Тюмени в День России

Общество, 11:19 07 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие II Областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ" пройдет на площади 400-летия Тюмени 12 июня в 17 часов. В рамках программы, впервые в Тюменской области, пройдет флешмоб гармонистов, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

На главной сцене в битве гармонистов сойдутся три команды музыкантов Тюменской области — это победители, лауреаты и дипломанты I Областного фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ". Праздничный день завершится выступлением лауреата международных премий Павла Уханова и группы "GармоньDrive". Артисты исполнят любимые народные и военные песни, русские инструментальные наигрыши в современной обработке.

Юных тюменцев будут развлекать гигантские мишки – символы фестиваля. Активных участников праздника наградят подарочными билетами на гала-концерт фестиваля-конкурса.

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# гармонисты , площадь 400-летия Тюмени

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