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24 этнодома встретят тюменцев на фестивале "Мост дружбы"

Общество, 18:45 07 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" пройдет на площади 400-летия Тюмени 12 июня в 12 часов. 24 этнодома встретят гостей праздника в лучших традициях народного гостеприимства.

На главной сцене фестиваля пройдет большой многонациональный концерт "Мы вместе". Частью праздника станет фольклорно-этнографическая площадка "Сибирское подворье" с русской избой, татарским шатром, ненецким чумом, казахской юртой, калмыцкой кибиткой, вайнахской башней, казачьим куренём и другими.

Будет работать ремесленная мастерская, где мастера-умельцы не только познакомят с промыслами народов Тюменской области, но и научат плетению лаптей, изготовлении оберегов, гончарному мастерству, валянию войлока, ткацкому делу, росписи и резьбе по дереву и многому другому.

Желающим посоревноваться в силе и ловкости предложат поучаствовать в народных играх и забавах: метание тынзя на хорей, рубка шашкой, асыки, колодки, хоровод и других.

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# День России , Мост дружбы

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