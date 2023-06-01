В Тюменской области снижается заболеваемость ковидом, ОРВИ и гриппом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Тюменской области. Об этом руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо сообщила в эфире программы "Час Тюмени" на радио Вести FM.

"За 23 неделю происходит дальнейшее снижение заболеваемости COVID-19. Она снизилась на 52 процента. За неделю выявлено всего 94 случая. В субъекте развернуто девять коек для больных. На сегодня не все из них заняты. На прошлой, 22-й неделе, было 197 случаев", — сказала она.

Также жители региона стали реже заражаться острыми респираторными инфекциями и гриппом. Так, за минувшую неделю в Тюменской области не было зафиксировано ни одного случая гриппа.

При этом Галина Шарухо отметила, что сезон был достаточно активным по острым респираторным вирусным инфекциям. На последней неделе по ОРВИ выявлено чуть больше 5,5 тыс. случаев. По сравнению с предыдущей неделей показатели снизились на 13 %. На 7 % заболеваемость выросла среди детей до двух лет, на 1,5 % — среди детей от 3 до 7 лет, посещающих детские сады. "Всего в заболеваемости острыми вирусными инфекциями 40 процентов составляют дети", — заключила Галина Шарухо.

Инна Пахомова