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Тюменские пенсионеры сыграют в шахматы, дартс и настольный теннис

Спорт, 18:18 15 июня 2023

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Четыре команды пенсионеров из четырех административных округов Тюмени посоревнуются за первенство в муниципальном этапе спартакиады пенсионеров России. Первыми станут соревнования по шахматам, которые пройдут в спортивной школе "Ладья" 16 июня в 16 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

17 июня в 10 часов пройдут соревнования по настольному теннису в Институте транспорта ТИУ, в 13 часов на базе центра развития творчества детей и юношества "Грант" стартуют соревнования по дартсу. 18 июня в 10 часов в Институте физической культуры пенсионеров ждут соревнования по стрельбе, а в 13 часов в экопарке "Затюменский" спортсменам предстоит принять участие в легкоатлетической эстафете.

19 июня в 12 часов в легкоатлетическом манеже пройдет комбинированная эстафета, а в 19 часов в спортивном комплексе "Викинг" пройдут соревнования по плаванию.

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# пенсионеры , спартакиада

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