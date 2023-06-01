Тюменские пенсионеры сыграют в шахматы, дартс и настольный теннис

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Четыре команды пенсионеров из четырех административных округов Тюмени посоревнуются за первенство в муниципальном этапе спартакиады пенсионеров России. Первыми станут соревнования по шахматам, которые пройдут в спортивной школе "Ладья" 16 июня в 16 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

17 июня в 10 часов пройдут соревнования по настольному теннису в Институте транспорта ТИУ, в 13 часов на базе центра развития творчества детей и юношества "Грант" стартуют соревнования по дартсу. 18 июня в 10 часов в Институте физической культуры пенсионеров ждут соревнования по стрельбе, а в 13 часов в экопарке "Затюменский" спортсменам предстоит принять участие в легкоатлетической эстафете.

19 июня в 12 часов в легкоатлетическом манеже пройдет комбинированная эстафета, а в 19 часов в спортивном комплексе "Викинг" пройдут соревнования по плаванию.