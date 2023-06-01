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В Уватском районе заменят 386 метров сети теплоснабжения

Экономика, 17:21 19 июня 2023

Telegram-канал Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова

Ремонт теплотрассы идет в с. Красный Яр Уватского района. Работы по замене участка сети теплоснабжения длиной 386 метров в двухтрубном исполнении проводятся подрядной организацией ООО "Мария Арт".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров.

По его словам, также запланировано переподключение трех жилых домов и трех административных зданий. Ремонт планируется завершить до 16 июля.

Мероприятия проводятся в рамках муниципального контракта для надежности и безаварийной работы теплоснабжения.

Telegram-канал Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова

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# ремонт теплосетей , теплотрасса , Уватский район

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