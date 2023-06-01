В Уватском районе заменят 386 метров сети теплоснабжения

| Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова

Ремонт теплотрассы идет в с. Красный Яр Уватского района. Работы по замене участка сети теплоснабжения длиной 386 метров в двухтрубном исполнении проводятся подрядной организацией ООО "Мария Арт".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров.

По его словам, также запланировано переподключение трех жилых домов и трех административных зданий. Ремонт планируется завершить до 16 июля.

Мероприятия проводятся в рамках муниципального контракта для надежности и безаварийной работы теплоснабжения.