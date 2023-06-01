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Карантин по бешенству ввели в деревне Омутинского района с 19 июня

Общество, 19:54 19 июня 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству введен на территории дер. Свобода Омутинского района Тюменской области с 19 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В неблагополучном по этому заболеванию населенном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных. Также нельзя вывозить четвероногих, отлавливать диких зверей для зоопарков.

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# бешенство , карантин , постановление

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