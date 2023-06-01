Фестиваль "Абалакское поле" приглашает мастеров поучаствовать в ярмарке
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Мастеров со всей России приглашают представить свои изделия на фестивале исторической реконструкции "Абалакское поле". Он состоится в загородном комплексе "Абалак" под Тобольском с 7 по 9 июля.
Ярмарка будет работать все три дня. Желающие смогут приобрести необычные сувениры и стилизованные средневековые украшения, продукты локального производителя.
Для участия в ярмарке необходимо заполнить форму на сайте.
Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, они посетят полноценный средневековый город, увидят турниры и сражения, показ костюмов, поучаствуют в мастер-классах.