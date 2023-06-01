Полный зал собрал первый спектакль в обновленном Доме культуры Аромашево

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Первый спектакль прошел после капитального ремонта в доме культуры "Капустник" в Аромашево. Коллектив "Провинциальный театр" представил постановку "Любовь и проводы" по мотивам пьесы-комедии Эвелины Пиженко, сообщает администрация района.

Это уже шестой социальный объект, который отремонтирован по муниципальной программе капремонта учреждений культуры до 2027 года. Ремонт ДК "Капустник" начался в прошлом году. Подрядная организация выполнила большой объем работ по реконструкции здания. Следующий на очереди – районный Дом культуры. В текущем году разработан проект его капремонта.