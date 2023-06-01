Безопасность мира, по оценке эксперта, таится в культуре эпох

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Вехи новейшей истории наглядно демонстрируют - право на память не терпит предательства. Иначе забвение прошлого (достаточно двадцати лет) приводит к новым ужасным трагедиям. В этом уверен член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.

Так безответственное отношение к памяти и вольное ее толкование на постсоветском пространстве властями прибалтийских республик и Украины спровоцировало, по его оценке, рост националистических настроений в ущерб иным народам и народностям. А вместе с этим — кровопролитие и братоубийственные распри.

"Безопасность мира таится в культуре эпох, хранимой памятью, и охраняется воспитанными на этом наследии защитниками! Будем это помнить и чтить — быть добру!" - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - До сих пор помню чувство зависти к сверстникам, которые застали своих дедушек живыми. Один мой дед погиб на Ленинградском фронте в 1941 году, а второй — умер, когда мне было менее года. Сказались последствия титанической нагрузки трудового фронта Танкограда".

Эксперт напомнил, что за 1418 дней Великой Отечественной войны СССР потерял около 27 млн человек. Это 40% от всех человеческих потерь, которые понес мир за время Второй мировой войны. При этом частично или полностью были разрушены более 1,7 тыс. советских городов, свыше 70 тыс. сел и деревень.

"И День памяти и скорби, который в России ежегодно отмечают 22 июня, — это, отражение трепетного отношения благодарных потомков к чудовищной цене победы, которую советский народ заплатил за сохранение культуры, самобытности и суверенности Отечества"- считает член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, стоившей нашему народу десятки миллионов жизней, в том числе и по причине того, что Советский Союз не смог предотвратить агрессию гитлеровцев.

В XXI веке наша страна сработала на опережение. Последователи нацистов получили превентивный удар - в феврале 2022 года была начата специальная военная операция в ответ на готовящуюся агрессию против России посредством Украины, чью идеологию определяет идейное наследие тех, кто сражался в одном строю с Вермахтом и СС.